Jung gefreit hat nie gereut? Die außergewöhnliche Geschichte der Eheleute Angelika und Richard Schneider bestätigt dies. Mit gerade einmal 16 Jahren fuhr Angelika Göhl aus Stublang mit einer Freundin nach Pirmasens in Rheinland-Pfalz, um dort ein paar Tage Urlaub zu machen. In einer Gaststätte saß der damals 19-jährige Richard. Auf erste Blicke folgten erste Kontakte.

Wieder zu Hause, telefonierten Angelika und Richard einige Male miteinander, dann fuhr der Rhein-Pfälzer nach Oberfranken und besuchte seine junge Freundin, die natürlich noch bei ihren Eltern wohnte. „Wir haben erst ein paar Mal telefoniert, dann hat er mich besucht“, erinnert sich Angelika fröhlich. Sie wuchs in Stublang auf, ging im Lautergrund zur Schule und arbeitete als Näherin, zunächst zehn Jahre in Grundfeld, dann 20 Jahre in Stadel bei Polstermöbel Precklein. Später arbeitete sie als Reinigungskraft im Klinikum Lichtenfels .

Auch Richard arbeitete viele Jahre als Polsterer bei Precklein in Stadel, danach bei der Polstermöbelfabrik Schnapp in Seubelsdorf.

Der junge Mann aus Pirmasens zog 1972 nach Stublang, und mit dem Einverständnis beider Eltern traten die 17-jährige Angelika und der 20-jährige Richard ein Jahr später in Vierzehnheiligen vor den Traualtar. Die standesamtliche Trauung fand im Rathaus von Staffelstein statt. Eine Hochzeitsreise gab es 1973 nicht. „Die Hochzeit war am Samstag und am Montag ist Richard zur Bundeswehr gegangen“, erinnert sich Angelika.

Nach der Dienstzeit als Wehrpflichtiger legte sich Richard ein ganz besonderes Hobby zu: Er züchtete Brieftauben und weiße Tauben. Ins damals noch sehr dünn besiedelte Wolfsdorf hatte es die junge Familie schon 1981 verschlagen. Bald ergänzten drei Kinder die kleine Familie: Diana, Mario und Nicole. Mario verstarb leider mit 33 Jahren bei einem Unfall. Die jüngste Tochter Nicole wohnt mit im Haus und kümmert sich zusammen mit ihrer Mutter Angelika liebevoll um Richard. Er sitzt seit einem Schlaganfall im Rollstuhl. ms