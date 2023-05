Vor Kurzem wurde Petra Schrüfer für ihre 25-jährige Tätigkeit als Kinderpflegerin mit einer Urkunde des Freistaates Bayern geehrt. Nun wurde ihr die Urkunde offiziell überreicht.

Petra Schrüfer begann ihre Tätigkeit 1998 im Kindergarten St. Michael in Bamberg, wechselte 2009 in den Kindergarten Plankenfels und ist seit 2017 im Haus für Kinder in Modschiedel als Kinderpflegerin tätig. Pfarrer Gerhard Möckel und Kirchenpflegerin Anita Rauch überreichten die Urkunde und gratulierten.

Seitens der Kirchenstiftung Modschiedel überreichte Frau Anita Rauch einen Blumenstrauß und einen Gutschein. Beide Gratulanten dankten Petra Schrüfer für ihre Tätigkeit und wünschten ihr weiterhin viel Freude bei ihrer Arbeit. rdi