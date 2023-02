Vor 59 Jahren wurde mit „ Jugend musiziert “ das wohl renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands ins Leben gerufen. Seitdem haben rund eine Million Kinder und Jugendliche mitgemacht. Die Musikschule des Schulverbands Altenkunstadt /Burgkunstadt/Weismain ist in diesem Jahr mit vier Klavierschülerinnen und -schülern vertreten, und das bislang äußerst erfolgreich.

Erster und zweiter Platz

So sicherten sich beim Regionalwettbewerb in Kronach Julian Fischer und Esther Schönhals in der Altersgruppe III jeweils den ersten Platz. Madlen Fischer und Lea Schönhals in der Altersgruppe II freuten sich über einen sehr guten zweiten Rang. „Und dabei fehlten Lea nur zwei Punkte für den ersten Platz, bei Madlen war es sogar nur ein einziger“, berichtet Schulleiterin Larissa Eggloff, die die jungen Pianisten unterrichtet.

„ Jugend musiziert “ ist für die vier kein Neuland. „Julian und Madlen musizieren seit Jahren, sind nicht zum ersten Mal Preisträger und haben es sogar schon bis zum Landeswettbewerb geschafft. Beide spielen Orgel, singen und Madlen tanzt in einer Ballettgruppe“, erzählt die Klavierlehrerin.

Nicht minder stolz ist sie auf Lea und Esther, die beim letzten Regionalwettbewerb in der Kategorie „Klavier zu vier Händen“ die Höchstpunktzahl erreicht hatten. „Diesmal traten sie erstmals beim Solo-Wettbewerb an und haben das nicht bereut“, so Eggloff. Ohne eine Spur von Lampenfieber präsentierten die Altenkunstadter der Fachjury anspruchsvolle Klavierwerke internationaler Komponisten. Madlen Fischer begeisterte zum Beispiel mit dem Stück „Invention Nr. 8 in F-Dur“ von Johann Sebastian Bach und zwei Werken des bulgarischen Komponisten Vesselin Stojanov.

Lea Schönhals überraschte mit Johann Sebastian Bachs „Kleines Präludium e-moll“ und dem Stück „Reue“ aus Sergej Prokofjews „Musik für Kinder“.

Aufhorchen ließ auch Julian Fischer, der Bachs dreistimmige Invention h-moll spielte. Esther Schönhals begeisterte unter anderem mit Johann Sebastian Bachs „Französische Suite Nr. 2 c-moll / Allemande“, dem „Allegro con brio aus der Sonate G-Dur Hob. XVI:27“ von Joseph Haydn und dem Stück „Danse lente“ von Cesar Franck. bkl