Burgkunstadt — Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr des TC Burgkunstadt hat Vorsitzender Stefan Schnödt bei der Jahresversammlung zurückgeblickt. Sehr erfreut zeigte sich Schnödt über das Ergebnis des Mustang-Treffens. Weiterhin sei die „Vereinslinde“ geschnitten, der Eingangsbereich neu gestaltet, ein Fernseher gekauft und ein neues Tor am Hintereingang angeschafft worden.

Als sehr erfreulich bezeichnete der Vorsitzende , dass verschiedene Mannschaften am Medenspielbetrieb teilgenommen hätten und die Kinder immer mit viel Eifer bei der Sache seien. Auch beim Training durch Marcus Haas seien die Nachwuchsspieler mit Begeisterung am Start.Insgesamt sei zu sagen, dass die Organisation des Vereins in jeder Hinsicht reibungslos lief.

Allerdings sei aufgrund von Corona darauf verzichtet worden, das 50. Vereinsjubiläum zu feiern, was nachgeholt werde.

Laut Sportwart Matthias Schmidt gab es für die letzten beiden Spielrunden 2021 und 2022 ordentliche Ergebnisse: Neben guten Platzierungen erspielte sich die Herrenvertretung die Meisterschaft 2021.

Meisterschaft und Aufstieg vor Augen

Auch in diesem Jahr lägen einige Mannschaften „sehr gut im Rennen“: Die Damen 30 belegten in der Nordliga 1 einen sehr guten 2. Tabellenplatz, ebenso die Herren in der Nordliga 3. Die Herren 40 hätten den Aufstieg vor Augen. Sie bräuchten nur noch einen Sieg und die Meisterschaft sei perfekt. Die Herren 50 würden einen guten Mittelplatz in der Landesliga 2 belegen und die Herren 65 seien auf Rang 7 der Landesliga 2 zu finden.

Jugendleiterin Miriam Kügel erklärte, dass eine U10 Midcourt und eine Knaben 15 Mannschaft in die Spielrunde gingen.

Der Vergnügungsausschuss habe laut Vorsitzendem Stefan Hässlein wegen Corona im Jahr 2021 nur zwei Feste veranstalten können, dafür mit großem Erfolg.

Geplant seien in diesem Jahr das Sommerfest und ein Mixedturnier. Stefan Günther stellte in seinem Kassenbericht klar, dass gut gewirtschaftet worden sei. Derzeit habe der Tennisclub 138 Mitglieder.

Die Wahlen der TC-Vorstandschaft haben folgende Entscheidungen ergeben: Als Vorsitzender wurde Stefan Schnödt wiedergewählt, als Zweiter Vorsitzender fungiert Rudi Griesser, als Sportwart Matthias Schmidt, als Schriftführerin Michaela Dauer-Häußinger, als Jugendwart Miriam Kügel und als Kassier wird sich Stefan Günther einbringen.

VGA-Vorsitzender ist Stefan Hässlein, Kassenprüfer sind Sabine Griesser und Tobias Sesselmann.