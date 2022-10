Nach drei Jahren Pause war es endlich wieder so weit. Die evangelische Kirchengemeinde Schwürbitz hatte alle eingeladen, die in den Jahren 2020, 2021 und in diesem Jahr das Jubiläum ihrer Konfirmation feiern konnten, als silberne, goldene, diamantene, eiserne Jubilare sowie den Gnaden- und Kronjuwelenkonfirmanden und -konfirmandinnen.

Im vom Kirchenvorstand der Gemeinde begleiteten Gottesdienst wurde in der festlich geschmückten Kirche an die Konfirmationen erinnert, die damals von Pfarrer Ostermann, Dekan Diegritz, Pfarrer Preß und Pfarrerin Rauh gehalten wurden, teilweise noch in ganz anderen Zeiten als der jetzigen.

Für den Frieden beten

Mit dem Wort aus Psalm 34 „Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach“ lud Pfarrerin Tanja Vincent ein, den Frieden im Kleinen und Großen immer wieder zu suchen und für ihn zu beten.

Gruppenweise sprach sie den Jubilaren und Jubilarinnen neu den Segen zu und lud alle zum Abendmahl ein. Vertrauensmann Thomas Gruber überreichte Kreuze zur Erinnerung an diesen Tag. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Jürgen Stöckert an der Orgel begleitet.

Nach dem Gruppenfoto saßen alle Jubilare noch lange beim gemütlichen Essen zusammen, tauschten Erinnerungen aus und erzählten, was in der Zwischenzeit alles passiert war. Es war ein fröhliches Wiedersehen. red