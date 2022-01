In einem Gottesdienst in der Pfarrkirche „Mariä Geburt “ wurden Anna Baier, Valerio Samia Domingos, Milla Wagner, Nele Rösch, Viola Hofmann und Ina Michel in den Ministrantendienst der katholischen Kirchengemeinde Altenkunstadt aufgenommen. Die jungen Christen, die zusammen mit Pater Josef Gibus die Feier gestalteten, verpflichteten sich, ihren Dienst am Tisch des Herrn gewissenhaft zur Ehre Gottes und zum Segen der Gläubigen zu verrichten. Vor der Gemeinde wurden die neuen „Minis“ mit Unterstützung ihrer älteren „Kollegen“ mit weißen Gewändern eingekleidet. Ein geselliges Miteinander im Jugendheim „Villa“ rundete die Feier ab. kl