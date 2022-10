Das Derby in der Tischtennis-Bezirksoberliga zwischen dem TTC Lettenreuth und dem TV Schwürbitz ist überraschend deutlich an die Gäste gegangen. Die Schwürbitzer feierten damit ihren ersten Saisonsieg.

Bezirksoberliga, Herren

TTC Lettenreuth –

TV Schwürbitz 3:9

Bei den Lettenreuthern fehlte die Nr. 2 Christopher Sandberg krankheitsbedingt, doch dies soll den starken Auftreten der Schwürbitzer keinesfalls schmälern. Bei den Gastgebern glänzte einmal mehr Spitzenspieler Manuel Bojer, der gegen Tobias Schneider und gegen Michael Sünkel die Einzel gewann. Nachdem alle drei Doppel an die Gäste gegangen waren, waren alle Schwürbitzer in den Einzeln mindestens einmal siegreich. Trotz des klaren Resultates zeigten die TTCler eine kämpferisch gute Leistung. So bezwang Gack den TTCler Meußer mit 11:8, 10:12, 12:10, 11:13, 12:10. gi Ergebnisse: Bojer/Gack – Sünkel/Schneider 1:3; Lutter/Klerner – Imhof/Haselmann 0:3; Gahn/Gahn – Meußer/Endres-Backert 0:3; Bojer – Schneider 3:0; Lutter – Sünkel 1:3; Klerner – Endres/Backert 1:3; Gack – Meußer 3:2; Gg. Gahn – Haselmann 2:3; T. Gahn – Imhof 1:3; Bojer – Sünkel 3:1; Lutter – Schneider 0:3; Klerner – Meußer 2:3

Bezirksklasse A, Damen

TTV 45 Altenkunstadt –

TSV Untersiemau II 8:0

In diesem vorgezogenen Match hatten die Altenkunstadterinnen wenig Mühe, die Reserve des TSV Untersiemau zu bezwingen. Bis auf die Begegnung Dräger – Gläser, die erst nach fünf Sätzen an die TTVlerin ging, hatten die Gastgeberinnen alle restlichen Matches mit 3:0 im Griff. Damit bleiben die TTV-Damen Tabellenführer. gi Ergebnisse: Dräger/Taube – Gläser/ Stammberger 3:0; Beier/Gack – Heß/Murmann 3:0; Beier – Heß 3:0; Dräger – Gläser 3:2; Gack – Murmann 3:0; Taube – Stammberger 3:0; Beier – Gläser 3:0; Dräger – Heß 3:0