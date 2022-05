Lichtenfels — Vor kurzem überreichte der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek , an langjährig im Gesundheits- und Pflegebereich ehrenamtlich engagierte Personen im Landratsamt Bayreuth die Auszeichnung „Weißer Engel“. Unter den Ausgezeichneten befand sich auch Schwester Henrica Föhrweiser von den Franziskus-Schwestern in Vierzehnheiligen. Sie wurde für ihr enormes Engagement beim Hospizverein Lichtenfels geehrt, schließlich setzte sie sich seit Gründung des Hospizvereins im Jahr 1997 mit ganzer Kraft für den Verein ein, indem sie schwerstkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg zur Seite stand.

Krankheitsbedingt konnte sie aber leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen, weshalb ihr nachträglich im Rahmen einer kleinen Feierstunde der Landratstellvertreter Helmut Fischer in Begleitung des gleichberechtigten Vorstandsteams des Hospizvereins mit Andrea Starker, Barbara Popp-Heimerl und Markus Kleinhenz die vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek unterzeichnete Urkunde überreichte.

Gelebte Menschenfreundlichkeit

Helmut Fischer beglückwünschte die Schwester zu der ehrenvollen Auszeichnung und dankte ihr für ihren großartigen Einsatz, mit dem sie sich in mitmenschlicher Solidarität den Anliegen der Schwerstkranken und Sterbenden, aber auch der Trauernden zuwandte, um ihnen in schwerer Zeit Unterstützung und Beistand zu geben. Gelebte Menschenfreundlichkeit, herzliche Zugewandtheit und Empathiefähigkeit prägten ihren Umgang mit Menschen, die ihren Abschied leben mussten, hob Barbara Popp-Heimerl hervor, die als Gründungsvorsitzende des Hospizvereins Schwester Henrica von Anfang an als wichtige und verlässliche Stütze für den Hospizdienst und den Verein kennengelernt hatte.

Andrea Starker, die sich seit vielen Jahren als Vorstandsmitglied für den Hospizverein einsetzt, lobte Schwester Henrica für ihr großes Engagement im Team des ambulanten Hospiz- und Palliativen Betreuungsdienstes als ehrenamtliche Mitarbeiterin.

Sie sei eine Bereicherung und belebende Kraft für den Hospizverein Lichtenfels und damit Vorbild für die Gesellschaft gewesen. Natürlich freute sich auch die Oberin Regina Pröls ganz besonders über die Auszeichnung von Schwester Henrica.