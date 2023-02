Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte der VdK-Kreisverband Lichtenfels in der Maintalhalle in Reundorf seine Jahresauftaktversammlung abhalten. Die stellvertretenden Kreisvorsitzenden Wolfgang Dietzel und Harald Zeulner sowie Kreisgeschäftsführerin Christine Rieder konnten in ihren Ausführungen den Delegierten sehr viel Interessantes nahebringen. Auch selbstkritische Aussagen und Fragen gab es zu hören. Dabei wurde einmal mehr deutlich, wo den Menschen im sozialen Bereich der Schuh drückt.

Der VdK nimmt im sozialen Bereich eine wichtige Rolle im Gemeinwesen ein. Das Auftreten aller Mitarbeiter ist dabei ein wichtiger Baustein zur Weiterführung und Möglichkeit erforderlicher neuer Strukturen. Geplant sind für die nächste Zeit Seminare für die Schatzmeister und Ehrenamtliche für eine weitere gute Kommunikation im Kreisverband.

Deren Arbeit sorge für ein sicheres Auftreten im finanziellen und öffentlichen Bereich.

Bessere Rahmenbedingungen

Die momentane VdK-Kampagne „Nächstenpflege“ ist als Schwerpunkt für den Moment und die Zukunft zu sehen. 80 Prozent von den 500.000 pflegebedürftigen Menschen in Bayern werden im häuslichen Bereich von 750.000 pflegenden Angehörigen versorgt.

Für diese Menschen gelte es, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. 93 Prozent von ihnen haben noch nie eine Tagespflege und 86 Prozent noch nie eine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen haben.

Die Pflege von Angehörigen darf nicht zum finanziellen Problem werden. Pflegende Angehörige brauchen eine eigene finanzielle Leistung für die Nächstenpflege, damit sie sich mit ganzem Herzen der Pflege widmen können.

Stille Demo im März

Dazu gibt es in Lichtenfels am 16. März auf dem Lichtenfelser Marktplatz eine „Stille Demo “, einen Protest der besonderen Art.

Auf ein weiteres, schon länger bekanntes Problem, auf das der VdK immer wieder hinweist, zeigte der stellvertretende Kreisvorsitzende Harald Zeulner auf: die Barrierefreiheit. In vielen Kommunen liege hier einiges im Argen. rdi