Zur Jahresversammlung der Schützenjugend der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Lichtenfels konnte Jugendleiter Frank Schwarz zahlreiche Jungschützen im Schützenhaus begrüßen. Er freute sich über die steigende Mitgliederzahl. Mittlerweile zähle die Jugendgruppe 45 aktive Mitglieder.

Der Jugendleiter hob die guten Ergebnisse bei den Gaumeisterschaften in Neustadt hervor.

So erreichten im Luftgewehrschießen Laura Eckert und Franziska Schuberth in ihren Altersklassen jeweils einen ersten Platz, Roman Backert einen zweiten Platz sowie Leonie Galuba und Emilia Schauer einen dritten Platz und mit der Luftpistole Finn Lutter einen zweiten Platz.

Veränderungen im Vorstand

Der Schützenmeister Erwin Kalb bedankte sich bei Frank Schwarz sowie beim Bogen-Abteilungsleiter Kenneth Kampas und den weiteren Helfern für ihr ehrenamtliches Engagement.

Bei den Vorstandswahlen gab es einige Veränderungen. Während Jugendleiter Frank Schwarz erneut ein einstimmiges Votum erhielt, wurde für den bisherigen Stellvertreter Maximilian Fath, der nicht mehr kandidierte, die 21-jährige Katja Baumann zur zweiten Jugendleiterin gewählt.

Das Amt des bisherigen Schriftführers Niklas Pfaff, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, übernahm Niklas Rappelt.

Katja Baumann, die erst vor kurzem der Schützengesellschaft beigetreten ist, nahm im Februar an den Hallenweltmeisterschaften im Bogenschießen in Gillingham, ca. 50 km südlich von London, teil und zeigte an den drei anstrengenden Wettkampftagen eine respektable Leistung. Derzeit nimmt sie an den Deutschen Meisterschaften teil. thi