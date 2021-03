Die Schulen, Kitas sowie weitere Einrichtungen der Aus- und Fortbildung im Landkreis Lichtenfels bleiben zunächst auch am heutigen Mittwoch geöffnet.

Das Landratsamt entscheidet am heutigen Vormittag erneut anhand der aktuellen Infektionszahlen, ob für den Donnerstag anders entschieden werden muss. "Wir haben uns auch heute dazu entschlossen, am Mittwoch Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet zu lassen. Die Grundschule in Altenkunstadt bleibt allerdings für die gesamte Woche geschlossen. Wir werden das Infektionsgeschehen aber genau beobachten, analysieren und täglich neu bewerten", fasst Landrat Christian Meißner den Beschluss vom gestrigen Dienstag in der Führungsgruppe Katastrophenschutz zusammen. Er richtet zudem einen Appell an alle Bürger, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten, denn auch im Landkreis Lichtenfels sei die mutierte Virusvariante aus Großbritannien auf dem Vormarsch.

Täglich neu entscheiden

Landrat Christian Meißner : "Ich bitte die Eltern um Verständnis, dass wir täglich aufgrund der aktuellen Infektionslage neu entscheiden. Jeder Tag, den insbesondere die Grundschüler in die Schule können, ist wichtig und für die Kinder ein gewonnener Tag. Ministerpräsident Markus Söder hat auch angekündigt, die aktuelle Regelung anzupassen. In der Videokonferenz am 19. Februar mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den bayerischen Landräten wurde deutlich kommuniziert und auch von der Bundeskanzlerin bestätigt, dass gerade für kleine Landkreise die Inzidenzschwelle von 100 Neuinfektionen in sieben Tagen nicht alleine ausschlaggebend sein kann für eine Öffnung oder Schließung. Wir können doch nicht die Baumärkte und Friseure. öffnen, aber gleichzeitig die Schulen schließen. Auch habe ich vom bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek , erfahren, dass noch in dieser Woche eine Neuregelung erfolgen soll", erläutert Landrat Christian Meißner die aktuelle Lage. red