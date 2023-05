Was können wir tun, um Boden, Wald, Wasser und Klima zu schützen? Mit dieser Frage beschäftigten sich 31 Jugendliche der Klassen 6 a,b,c,d des Meranier-Gymnasiums und unterstützten mit ihrer Haus- und Straßensammlung die ehrenamtliche Arbeit des Bund Naturschutz.

„Den Jugendlichen ist es hervorragend gelungen, die Bevölkerung vom Nutzen unserer Arbeit in unserer schönen Region am Obermain zu überzeugen“, so Anton Reinhardt, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Lichtenfels . Den beachtlichen Erlös von über 2000 Euro überreichten die jungen Naturschützer gemeinsam an Anton Reinhardt. Dieser bedankte sich herzlich. „Wir wollen damit unter anderem Impulse für die Umweltbildung ermöglichen.“

Anton Reinhardt