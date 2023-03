Bereits zum dritten Mal fand an der Herzog-Otto-Mittelschule der sogenannte „Schwellenbrecher“-Tag statt. Die Schul- und Wirtschaftsexpertin Cornelia Schaller bereitete diesen Tag zusammen mit den Berufsbildungskontaktlehrern Rita Hetzelt, Christoph Fritze, Daniel Wagner und Sebastian Faber und in Kooperation mit dem Vertreter der Handwerkskammer Udo Pfadenhauer sowie der Unterstützung des Netzwerks „SchuleWirtschaft“ vor.

Bei dieser Veranstaltung können Schüler der siebten Klassen der Mittelschulen einen ersten Einblick in verschiedene Betriebe gewinnen und etwas über einen möglichen Ausbildungsberuf erfahren. Sie übertreten sozusagen die „Schwelle“ zu einem potentiellen Arbeitgeber.

Handwerk im Fokus

Dieses Jahr lag der Schwerpunkt bei der Betriebswahl auf kleinen Handwerksbetrieben, da die Veranstaltung in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und Udo Pfadenhauer stattfand.

Alle Siebtklässler des Schulamtsbezirks trafen sich zunächst am Rathaus in Lichtenfels und wurden nach der Begrüßung durch Cornelia Schaller auf Tour geschickt. So schwärmten sie in kleinen, gemischten Gruppen zu 21 verschiedenen Lichtenfelser und Schneyer Betrieben aus.

Eine Gruppe machte sich zum Beispiel auf den Weg zum Bestattungsunternehmen, zur Firma Robert Hofmann, zur Handwerkskammer , zum Malerbetrieb Zethner oder dem Metallbau Brehm. Alle teilnehmenden Betriebe nutzten ebenfalls die Chance, in Kontakt mit potenziellen neuen Azubis zu kommen. Auch in den anderen Betrieben gewannen die Schüler vielfältige Erkenntnisse.

Am Ende waren sowohl Lehrer als auch Schüler und Betriebe um einige Erfahrungen reicher, so dass die Veranstaltung im nächsten Jahr sicher wiederholt werden wird. red