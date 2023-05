Es war nach drei Jahren schon ein etwas außergewöhnliches Ereignis. Endlich konnte wieder ein Musikabend in der Aula der Staatlichen Realschule Burgkunstadt stattfinden. Nach insgesamt 80 Minuten toller Musik sprach Realschulrektorin Monika Geiger den über 200 Besuchern aus dem Herzen: „Ich wusste gar nicht, dass es so viele große musikalische Talente an unserer Schule gibt“ und erntete dafür lang anhaltenden Applaus.

Dass Musik viel mit Spaß und Freude zu tun haben kann, zeigte sich auf überwiegend sehr hohem Niveau. Verantwortlich dafür waren sicherlich die Hauptorganisatoren des Abends, die Musiklehrer Thomas Schaller und Christian Herrich-Schäffer. Seit Weihnachten probte ein Schulchor mit über 30 Jugendlichen. Der Auftritt dieses stimmgewaltigen Chores war ein besonderer Höhepunkt des Abends. Nicht zuletzt durch die Gitarren-Begleitung von Thomas Schaller wirkte der Auftritt fast schon sphärisch. Aber auch die Big Band machte ihre Sache sehr gut.

Kein Lampenfieber zu erkennen

Bewundernswert war wieder einmal, dass die jungen Solokünstler scheinbar kein Lampenfieber kannten. So auch die beiden Pianistinnen Vivien Schleidowetz und Maria Bevz am Flügel. Alisia Bastron interpretierte ihre Ballade auf der Querflöte sehr gefühlvoll. Johannes Dittrich konnte mit seiner Trompete sein Können zeigen. Sarah Ludwig präsentierte ihr gekonntes Klarinettenspiel.

Was ist eine Sackpfeife, mag sich mancher Besucher gefragt haben. Es ist ein Dudelsack, den Luisa Herold zum Klingen brachte. Keltische Klänge mit diesem seltenen Instrument ließen die schottischen Highlands vor dem geistigen Auge erscheinen. Mit Natalie Fuß hat die Realschule sogar ein Multitalent in ihren Reihen. Ausgestattet mit einer fantastischen Stimme begeisterte die junge Dame in Begleitung von Christian Herrich-Schäffer.

Kein Wunder, dass sie nach ihrer Schulzeit eine Gesangs- und Musicalausbildung in München beginnen wird. Dass sie auch tänzerisch schon einiges zu bieten hat, zeigte sie mit ihren Mitschülerinnen aus der 10 AB und dem fetzigen „Dynamit“.

Auch die zweite Tanzgruppe mit Schülerinnen aus der 10 C wusste mit „Timba“ zu gefallen.

Aber auch die Schulband mit Leadsängerin Samira Scholl hatte sich tolle Musik ausgesucht und interpretierte diese gekonnt. rdi