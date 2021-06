Ein Meer von blühendem roten Klatschmohn sorgt am Rand des Altenkunstadter Gewerbegebiets für einen imposanten Farbtupfer. Das Gewächs war 2017 in Deutschland die Blume des Jahres. Mit dieser Auszeichnung wollten die Juroren darauf aufmerksam machen, dass derartige Ackerwildblumen in der Natur mehr und mehr zur Rarität werden. Foto: Bernd Kleinert