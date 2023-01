Beim 32. Forscherspiel wurde erneut ein Rekord verzeichnet: 134 Familien mit 225 Kindern und eine Gruppe von Regens Wagner haben teilgenommen.

Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring (KJR) Lichtenfels haben in Kooperation im Sommer 2022 zum 32. Mal ein Familien-Forscherspiel an die Familien des Landkreises herausgegeben, zum neunten Mal fand es als Familienaktion statt. Nach zwei Jahren Pause konnten die große Preisverleihung sowie die Vergabe der Preise des Ferienpass-Gewinnspiels endlich wieder in Präsenz stattfinden.

Bunte Fragemischung

Die Auflage des Forscherspiels lag im Jahr 2022 mit 750 Exemplaren noch einmal höher als in den vergangenen Jahren. 135 Bögen wurden ausgefüllt wieder abgegeben. Auch 2022 war beim Forscherspiel wieder eine bunte Mischung von Fragen aus unterschiedlichen Lebensbereichen zu beantworten: so zum Landkreis, zum Jugendschutz und zum Allgemeinwissen.

Es gab verschiedene Möglichkeiten, um auf die richtigen Lösungen zu kommen: Man konnte die Antworten mit einem Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad finden, indem man vor Ort auf Spurensuche ging. Bei anderen Fragen half den Familien das Befragen von Freunden oder auch das Forschen im Internet weiter.

Jede teilnehmende Familie wird mit einem Wertgutschein über 30 Euro von einheimischen Einrichtungen für ihre Mühe belohnt. Die Plätze eins bis drei ( Familie Dicker mit Johanna und Lukas aus Marktzeuln, 451 Punkte; Familie Hohmann mit Paulina aus Lichtenfels , 450 Punkte; Familie Berbig mit Elias und Maximilian aus Kutzenberg, 449 Punkte) erhalten einen extra Preis. red