Was erwartet ein Kind beim Übertritt an die Realschule? Wie wird dort unterrichtet? Was gibt es für außerunterrichtliche Angebote? Die Staatliche Realschule Bad Staffelstein lädt am Donnerstag, 30. März, alle interessierten Schüler sowie deren Eltern zu einem Schnuppernachmittag ein.

Laut Pressemitteilung der Schule findet die Eröffnung um 15 Uhr in der Aula statt. Anschließend erwartet alle Besucher bis 17 Uhr ein Programm, das via E-Mail an rs.staffelstein@t-online.de abgerufen werden kann.

Einblicke in Schulalltag

Nach der musikalischen Begrüßung der Gäste in der Aula heißt die Schulleitung zukünftige Fünftklässler und deren Eltern herzlich willkommen. Es erwartet alle Gäste ein vielseitiger Nachmittag, der Sport, Musik und Kreatives umfasst. Ebenso wird das Forschen und Experimentieren in naturwissenschaftlichen Fächern angeboten. Um einen Einblick in den Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch zu bekommen, öffnen Lehrer ihre Türen und laden die zukünftigen Fünftklässler zum Mitmachen ein. Aber auch die Fächer Geografie, katholische Religion und Französisch (ab der siebten Klasse möglich) bieten Einblicke und laden zum Mitmachen ein. Kreativ werden können alle Teilnehmer bei der Herstellung von Lesezeichen oder „Handgemachtem“. Für Sportinteressierte gibt es die Gelegenheit, Tischtennis, Basketball sowie Fußball auf dem Hartplatz zu spielen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Ganztagesräume und die Pädagogen der Ganztagsschule kennenzulernen, die alle Besucher zum Ostereier bemalen einladen. Die Schulleitung steht mit Auskünften zur Ganztagsschule sowie zum Übertritt an die Realschule zur Verfügung. red