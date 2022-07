Markus Häggberg

Also es war so, dass gestern Abend ein junger Mann in seinem schwarzen Audi A6 mit Bamberger Kennzeichen unter meinem Balkon hielt, während ich dort ein Joghurt aß. Es war ein sehr gutes Joghurt, mit Früchten und reichlich Ballaststoffen. Das Auto war auch ganz okay, ein bisschen groß vielleicht.

Jedenfalls näherte sich dem Parkenden eine junge hübsche Frau in Sommerkleid und mit einem Lächeln. Sie trug schwer an den beiden Einkaufstaschen und der Schnösel hätte eigentlich auch aussteigen und ihr beim Tragen helfen können.

Doch er begnügte sich damit, aus seinem Sitz heraus Anweisungen zu geben. Als sie nämlich vor dem Kofferraum ihre schweren Taschen abstellte, da wies er sie mehrmals an, sie solle den Kofferraumdeckel nicht berühren, sondern „nur am Autokennzeichen anfassen“, weil alles andere Fingerabdrücke auf dem Lack hinterlassen würde.

Die junge hübsche Frau tat wie ihr geheißen war, aber wegen der langen Fingernägel geriet es etwas umständlich. Und weil es so umständlich geriet, bekam sie wieder die Anweisung: „Fass’ den Kofferraum bitte nur am Autokennzeichen an, sonst gibt’s Fingerabdrücke.“ Irgendwann war ihr Werk getan und sie stieg ins Auto ein. Da bekam ich einen unerklärlichen Hustenanfall und irgendwie, ich kann es mir ja selbst kaum erklären, geriet von meinem Löffel etwas Joghurt auf das Autodach.

Man darf mir glauben, wenn ich dir schreibe, dass ich wirklich Gewissensbisse hatte, aber dann fiel mir auf, dass ich keine solchen Bisse zu haben brauchte. Denn was ich gewiss nicht auf dem schönen schwarzen Audi A6 hinterlassen hatte, waren Fingerabdrücke.

Diese hätte ich mir nie verziehen.