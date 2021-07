Auf regennasser Fahrbahn und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntagnachmittag ein Audi-Fahrer auf der A 73 ins Schleudern, drehte sich mindestens einmal um die eigene Achse und prallte schließlich mit dem Fahrzeugheck in die Außenschutzplanke. Der Sachschaden summiert sich auf rund 11 000 Euro.

Radfahrerin

sucht das Weite

Am Freitagmittag fuhr ein Audi-Fahrer den unteren Grasiger Weg entlang, als ihm eine Radfahrerin entgegenkam. Aufgrund eines angeblichen Fehlverhaltens des Audi-Fahrers, lenkte sie ihr Rad in die Mitte der Fahrbahn, worauf der Autofahrer nach rechts ausweichen musste und dabei seinen rechten Vorderreifen an einem Begrenzungsstein beschädigte. Als der Audi-Fahrer die Polizei hinzuziehen wollte, entfernte sich die Frau mit dem Fahrrad in Richtung Wiesen. Die Dame wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, kurze graue Haare, sie trug ein weiß-geblümtes Kleid.

Forellen aus Wanne

in Bach gekippt

In der letzten Woche wurden vom Grundstück einer Forellenzucht zwei Werbeschilder entwendet und etwa 100 Forellen, die sich in einer Wanne befanden, in den Bach gekippt. Dem Betreiber entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen.

Gegen Gartenmauer geprallt und geflüchtet

Gegen eine Gartenmauer prallte am vergangenen Donnerstag zwischen 11 und 13.15 Uhr in der Straße Am Staffelbergblick ein unbekannter Fahrzeugführer und entfernte sich von der Unfallstelle , ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufmerksame Nachbarn bemerkten zu diesem Zeitpunkt ein Paketfahrzeug. Der Schaden an der Gartenmauer beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen.

Zum wiederholten Male Reifen zerstochen

Zum wiederholten Male wurden in der St.-Veit-Straße drei Reifen eines dort geparkten grauen Ford Focus zerstochen. Dies geschah im Zeitraum irgendwann zwischen Freitagabend bis Samstagmorgen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen.

Ortsschild

auf Abwegen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde von Unterneuses kommend das Ortsschild „Pferdsfeld“ entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Staffelstein, Telefon 09573/2223-0, zu melden. pol