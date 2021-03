Mit einiger Spannung wurde am Amtsgericht der zweite Prozesstag um einen Lichtenfelser erwartet, der eine gefährliche Körperverletzung begangen und bei einer Schlägerei ganze Haarbüschel ausgerissen haben soll.

Dass es zu einer Verurteilung kommen würde, schien dabei schon am ersten Verhandlungstag tendenziell klar. Dennoch musste der Hauptzeuge noch gehört werden, und sein Erscheinen sorgte für ein Novum und eine Sicherheitsvorkehrung in freier Luft: Für die Dauer seiner Vernehmung fand der Prozess nicht im Sitzungssaal, sondern im Hof des Amtsgerichts statt. Erforderlich wurde es darum, weil der Zeuge vorher mit einem Corona-Erkrankten zu tun hatte.

Rückblende: Am 10. November 2019 kam es gegen 3.30 Uhr vor einem Lichtenfelser Lokal zu einer Schlägerei, bei der eine junge Frau einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Begangen wurde das von einem 30-jährigen Lichtenfelser, der an sich eine solide Lebensführung pflegt, sich in einem sicheren Angestelltenverhältnis befindet und auch keine Vorstrafen aufweist.

Faustschläge ins Gesicht

Doch an diesem Tag hatte der Mann einen unsoliden Lebenswandel, trank schon tagsüber mit Freunden und Arbeitskollegen Schnaps und Bier. Woran er sich zu dem Novembervorfall noch erinnern konnte, schilderte er am ersten Verhandlungstag so: "Ein Polizist war auf mir drauf." Was das nötig machte, war der Faustschlag, den seine eigene Freundin von ihm erhalten hatte. Eine 27-jährige Lichtenfelserin suchte der Frau beizustehen und geriet selbst unter Gewalteinwirkung. "Ich sah, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt (...), und sie hatte Blut am Mund. Das Nächste, was ich weiß, ist, ich lag am Boden und hatte Schmerzen." Und: "Er war über mir", so die junge Frau noch mit Hinweis auf den Angeklagten . Sie selbst habe Kniestöße in den Leib erhalten, Faustschläge ins Gesicht, den Ausriss eines ganzen Haarbüschels, was alles mehrere Hämatome zur Folge hatte. Eine Woche lang sei die selbstständige Frau nicht in der Lage gewesen, ihrem Beruf nachzugehen. Doch abgesehen von den beiden jungen Frauen soll auch ein 42-jähriger Security-Mann geschädigt worden sein. Er habe versucht, dem furios gewordenen betrunkenen Täter Handfesseln anzulegen. Doch der Mann habe sich aus dem Griff entwunden und die Handfesseln selbst als eine Art Schlagring gegen den Sicherheitsmitarbeiter benutzt. Doch hatte er auch getroffen?

Am ersten Verhandlungstag ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angreifer Treffer setzte. Das lenkte die Aufmerksamkeit weg von einer Körperverletzung und in Richtung einer gefährlichen Körperverletzung . Doch ob dem wirklich so war, konnte nur der Security-Mann selbst bestätigen. Im Hof des Amtsgerichts sprach er gegenüber Richterin Caroline Titze, Staatsanwältin Jana Müller, der Nebenklagevertreterin Anett Raumschüssel und dem Verteidiger des Angeklagten , Roland-Stephan Lehnert, davon, eben keine Hiebe mit dem "Schlagring" abbekommen zu haben.

Entschuldigung per Brief

Nachdem sich der Angeklagte vormals per Brief bei dem Security-Mann entschuldigt hatte, tat er es diesmal von Angesicht zu Angesicht. Nachdem der 42-Jährige seine Aussage getan, sich verabschiedet hatte und gegangen war, verlegte Titze den Prozess wieder in den Saal 14 zurück. Dann folgten die Plädoyers und zumindest das von Jana Müller war ein saftiges. "Es sprechen viele Sachen zu seinen Gunsten", bemerkte sie über den Angeklagten und listete diese auf: keine Vorstrafen, eine nun schon lange zurückliegende Tat, keine sonstigen Vorkommnisse, ein durch Alkohol bedingter "Blackout" sowie "Einsicht und Schuldgefühle". Und dennoch sollte die Sache aus ihrer Sicht nicht mit einer Geldstrafe ihr Bewenden haben, sondern mit einer Haftstrafe, wenngleich auch auf Bewährung. Zehn Monate bei dreijähriger Bewährungszeit nebst Bewährungshelfer, Anti-Aggressionstraining und einer Geldauflage von 3200 Euro erachtete sie für angemessen. Lehnert hingegen sah sechs Monate als völlig ausreichend an, zudem sollte die Bewährungszeit nicht über zwei Jahre hinausgehen. Das Urteil sollte sofort nach den Plädoyers verkündet werden. Titze kam schnell mit sich überein, dass eine Geldstrafe genügen sollte. Immerhin war der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung ja durch die Schilderung des Security-Mannes entkräftet. Wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung wird der 30-jährige Lichtenfelser 6500 Euro zu zahlen haben.