Eine 52-Jährige parkte ihren VW Sharan am Montag zwischen 11.25 und 15 Uhr auf dem Kundenparkplatz vor dem Kaufland und in der Gabelsberger Straße. Am Nachmittag bemerkte die Frau einen Schaden an der Schiebetür auf der Fahrerseite ihres blauen VW Sharans. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Sharan an einem der beiden Orte von einem Unbekannten angefahren wurde. An der Schiebetür entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.