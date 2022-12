Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Caritasverbandes für den Landkreis Lichtenfels stand der ausführliche Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 des geschäftsführenden Vorstands Thomas Geldner. Dieser ging zunächst auf die neue Satzung und Rechtsform des Kreis-Caritasverbandes ein.

Der Caritasverband Lichtenfels setzte damit die Mustersatzung des Diözesancaritasverbandes Bamberg um. Einerseits wurden dadurch neue Organisationsstrukturen in der Leitung des Verbandes geschaffen, andererseits bildet die Satzung eine Voraussetzung für die von der Deutschen Bischofskonferenz gewünschten Jahresabschlüsse nach handelsrechtlichen Bewertungsmaßstäben (HGB).

Die Satzung sei am 16. Mai 2021 von der Mitgliederversammlung beschlossen, am 31. Mai 2021 von Erzbischof Ludwig Schick genehmigt und am 16. November 2021 mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft getreten. Mit der Einführung der Satzung haben sich aber nicht die Zwecke des Verbandes geändert. Er verfolge ausschließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke.

Wechsel im Vorstand

Gleichzeitig habe auch ein Wechsel im Vorstand stattgefunden. So wurde mit Gerhard Mahr aus Isling ein neuer ehrenamtlicher Vorsitzender gewählt, der auch das Amt des Vorstandsvorsitzenden begleitet. In den Aufsichtsrat wählte die Mitgliederversammlung am 16. Mai 2021 Günter Dippold, Anja Hülsemann, Peter Lachner und Dekan Lars Rebhan. Auf Vorschlag des Kreis-Caritasverbandes wurden noch Gerlinde Baier und Sabine Schubert in den Aufsichtsrat berufen.

Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wählte das Gremium Dekan Lars Rebhan, zur Zweiten Vorsitzenden Anja Hülsemann. Thomas Geldner selbst sei als bisheriger Geschäftsführer vom neuen Aufsichtsrat als hauptamtlicher geschäftsführender Vorstand bestätigt worden.

Weitere Mitglieder

In der aktuellen Mitgliederversammlung wurde Melita Braun ohne Gegenstimme als weiteres Vorstandsmitglied gewählt. Thomas Geldner und Gerhard Mahr wurden in die Vertreterversammlung des Diözesan-Caritasverbandes gewählt und als Ersatzvertreter Bärbel Mahr und Melita Braun.

Zur Personallage gab Thomas Geldner bekannt, dass der Caritasverband insgesamt 213 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon allein 153 in den drei Sozialstationen in Burgkunstadt, Bad Staffelstein und Lichtenfels . Außerdem engagieren sich rund 90 Ehrenamtliche in den Einrichtungen und Diensten des Caritasverbandes . thi