Ein technischer Defekt an seinem Auflieger wurde am Freitagnachmittag einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis. Gegen 16.30 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung mit Spezialisten des Schwerlasttrupps auf Höhe der Anschlussstelle Untersiemau der A 73, um Kontrollen durchzuführen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als plötzlich ein Sattelzug mit funkensprühendem Heck die Anschlussstelle in Richtung Süden passierte. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und stoppte diesen bei nächster Gelegenheit abseits der Autobahn . Eine genauere Überprüfung ergab schließlich, dass ein defekter Hubzylinder das Absinken der Hebebühne ausgelöst hatte und diese folglich auf der Fahrbahn entlanggeschliffen war. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Bamberg hatte das Absinken der Hebebühne nicht bemerkt, allerdings war ihm der Defekt bereits seit dem Vortag bekannt. Verschlimmert wurde die Situation des Fahrers noch durch den Umstand, dass seine Fahrerlaubnis der Klasse CE und seine Berufskraftfahrerqualifikation seit rund zwei Wochen abgelaufen waren. Seit diesem Zeitpunkt war der Fahrer kontinuierlich ohne Fahrerlaubnis mit seinem Sattelzug unterwegs. Die Spezialisten der Verkehrspolizei sicherten die Daten des digitalen Kontrollgerätes und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Weiterfahrt wurde polizeilich untersagt, Ersatzfahrer und Mechaniker über das Unternehmen des 53-Jährigen organisiert. pol