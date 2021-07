Mit einem Kostenaufwand von 21 000 Euro hat die katholische Pfarrgemeinde Altenkunstadt die Sakristei ihres Gotteshauses neu eingerichtet. Da die Verantwortlichen bei der Finanzierung weitgehend auf die Spendenfreudigkeit der Gläubigen angewiesen sind, ist man für die Unterstützung durch die kirchlichen Gruppen umso dankbarer.

So überraschte jetzt der katholische Frauenkreis mit einer Spende von 2000 Euro, während der Männerverein Casino sich mit 1000 Euro an der Finanzierung der neuen Sakristeischränke beteiligt. „Sie investieren in eine gute Sache“, versicherte Pater Kosma Rejmer bei der Spendenübergabe. Der Frauenkreis war mit der Vorsitzenden Roswitha Arnold, ihrer Stellvertreterin Anni Gückel und Schatzmeisterin Sonja Herold vertreten, während für das katholische Casino Ehrenvorsitzender Josef Schießl erschienen war. Wie Pater Kosma betonte, habe sich die Pfarrgemeinde mit der Neuanschaffung keinen Luxus geleistet: „Die bisherige Ausstattung war teilweise defekt , wies Schäden durch den Holzwurm auf und entsprach nicht mehr den liturgischen Anforderungen unserer Zeit.“ Die neuen Schränke aus Massivholz, die fast bis zur Decke reichen, verleihen der Sakristei einen hellen, freundlichen Charakter. Sie sind mit LED-Beleuchtungen ausgestattet und verfügen über große Schubfächer, die sich dank eines Gleitmechanismus mühelos öffnen und schließen lassen. „Hier können wir endlich unsere alten, kostbaren Messgewänder adäquat aufbewahren“, erklärt der Geistliche .

In den neuen Schränken findet alles seinen Platz, was für den Gottesdienst erforderlich ist. Angefangen bei den Gewändern für Priester und Minis-tranten bis hin zum technischen Equipment.

„Und auch ich habe mein eigenes Fach“, freut sich Mesnerin Doris Oppel. Dank einer integrierten Leiter lassen sich die oberen Bereiche der Schrankwände problemlos erreichen. Für das Umkleiden zum Gottesdienst steht Seelsorgern und Ministranten ein eingebauter großer Spiegel zur Verfügung. Auch optisch machen die neuen Schränke etwas her. So ist jede Tür mit einer handgeschnitzten Lilie , die im Christentum als Blume mit tiefer Symbolkraft gilt, verziert. bkl