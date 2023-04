Ein außergewöhnliches Kirchenkonzert präsentiert Oswald Sattler am Sonntag, 7. Mai, in der evangelischen Johanneskirche in Michelau ( Kirchplatz 2).

Sattler hat als Volksmusiker im deutschsprachigen Raum alles erreicht, was man erreichen kann. Als Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen sammelte er 15 Jahre lang goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Siegertitel.

Der bekennende Katholik hat aber auch fünf Alben mit religiösen Liedern aufgenommen. Im März 2016 erschien sein mittlerweile sechstes sakrales Album „Ave Maria – Die schönsten Marienlieder“.

Zu allen Titeln hat er eine besondere Beziehung. Sei es, dass er traditionelle Lieder neu einspielt, moderne Kirchenlieder interpretiert oder neuen Kompositionen seine Stimme verleiht.

Lieder und Texte bewusst hören

Die Idee, Konzerte in Kirchen zu geben, hat Oswald Sattler von Anfang an begeistert. „Ich möchte, dass die Menschen die Lieder und Texte bewusst hören. Das geht am besten in einem Konzert. Ich wünsche mir, dass die Konzerte am Ende als Ganzes wirken und zu einem Erlebnis werden.“

Das Konzert in Michelau beginnt um 17 Uhr. Einlass ist um 16.15 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Buch und Papier Geis ( Michelau ), Post Lotto Heudecker (Schney) und in der Tourist-Information Lichtenfels sowie telefonisch unter 09571/88204 oder per E-Mail unter info@obermain-entertainment.de. red