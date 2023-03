Am Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, wartet bereits der vorletzte Theaterabend des Kronacher Kulturrings der Saison 2022/2023. Gezeigt wird Stefan Zweigs berührender Roman „Ungeduld des Herzens“ als packendes und spannendes Bühnenerlebnis der Theatergastspiele Fürth. Aus dem Fernsehen bekannte Schauspieler wie Giovanni Arvaneh und Gerda Steiner machen das Theatererlebnis perfekt.

Der junge Soldat Hofmiller wird auf das Schloss des Herrn von Kékesfalva eingeladen. Die Abendgesellschaft ist ein voller Erfolg: Das Essen ist köstlich, der Wein erlesen, und Hofmiller gelingt es, eine amüsante Anekdote nach der anderen zum Besten zu geben. Betört von seinem Erfolg fordert er zum Abschluss des berauschenden Abends das Mädchen Edith, die Tochter des Schlossherren, zum Tanz auf. Doch Edith wird erst bleich und beginnt dann zu zittern; die Frauen, die sie flankieren, sind zutiefst geschockt.

Hofmiller begreift, dass er einen Fauxpas begangen hat, aber erst als ihn Ediths Cousine aufklärt, dass Edith gelähmt ist, begreift er das Ausmaß seines Vergehens und flieht Hals über Kopf aus dem Schloss.

Am nächsten Morgen schickt er einen Blumenstrauß, um sich zu entschuldigen und Edith kontert mit einer Einladung zum Tee. Schon bald ist Hofmiller täglicher Gast im Schloss und merkt nicht, dass sich die psychisch labile Edith unsterblich in ihn verliebt hat.

Seelennöte eines Mannes

„Ungeduld des Herzens“, der einzige Roman, den Stefan Zweig zu Ende schrieb, setzt sich mit der Frage auseinander, was wahres Mitleid ist, und wie schwierig es ist, wirklich mit einem anderen Menschen zu leiden. Meisterhaft analysiert der Autor in seinem einzigen vollendeten Roman von 1939 die Seelennöte eines Mannes.

Thomas Jonigk (*1966) verdichtet Zweigs Roman zu einem Kammerspiel, in dem fünf extreme Charaktere aufeinandertreffen und sich in ihren Sehnsüchten, Erwartungen und Ängsten heillos ineinander verstricken.

Karten gibt es im Kreiskulturreferat im Kreiskulturraum , Siechenangerstraße 13 in Kronach , Tel. 09261/678-300 oder per Mail an kultur@lra-kc.bayern.de. Nach der Reservierung können die Karten im Büro des Kreiskulturreferats abgeholt oder bequem an der Abendkasse hinterlegt werden. red