Die Keltereien der Gartenbauvereine im Landkreis Lichtenfels starten im September zusammen mit dem Saftmobil des Kreisverbandes für Gartenbau in die Keltersaison 2022.

Sie bieten allen Interessierten an, das Obst zum eigenen Saft verarbeiten zu lassen. Bei einem gemeinsamen Treffen wurden die Termine für heuer festgelegt.

Die Obsternte fällt heuer sehr unterschiedlich aus. Was nach der Trockenheit und Hitze an verwertbarem Obst noch an den Bäumen hängt, wird sich zeigen. Die Kelterwarte bitten wieder darum, nur die tatsächlich gemeldeten Mengen anzuliefern und behalten sich vor, zuviel gelieferte Mengen aus Rücksicht auf die Wartenden nicht anzunehmen. Quitten und anderes Obst werden jeweils nur am Tagesende nach den Äpfeln und Birnen abgefüllt, um eine Vermischung in den Abfüllanlagen zu vermeiden.

Kreisfachberater Michael Stromer weist darauf hin, dass die Qualität des zu erzielenden Saftes natürlich direkt mit der Qualität des angelieferten Obstes zusammenhängt.

Wird das Obst bereits Tage vor der Weiterverarbeitung geerntet, sollte auf eine kühle Zwischenlagerung geachtet werden und faules Obst aussortiert werden. Das Obst sollte möglichst genussreif geerntet werden, um einen aromatischen Saft zu erhalten.

Die Preise für das Abfüllen in die „Bags“ sind trotz teils erheblicher Preissteigerungen beim Verpackungsmaterial nach einem Beschluss des Kreisverbandes nicht höher wie im vergangenen Jahr. Sie betragen zwei Euro für den Fünf-Liter-Beutel und 3,20 Euro für den Zehn-Liter-Beutel.

Ein Infoblatt mit den allen Terminen, die zwischen dem 9. September und 4. November stattfinden werden, kann unter landespflege-lichtenfels.de heruntergeladen werden. red