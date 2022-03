Seit mehreren Monaten häufen sich in der Gemeinde Schmierereien mittels Edding und Sprühfarbe an diversen Gebäuden . Dabei treten immer wieder die gleichen Worte beziehungsweise Zeichen wie „Rack“, „Broke“, „K“, „K 13“ etc. auf. Sachdienliche Hinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen können, nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen. pol