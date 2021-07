Ebensfeld / Bad Staffelstein – Am morgigen Samstag veranstaltet der SPD-Ortsverein einen Rundgang mit dem SPD-Kandidaten für den Bundestag im Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels, Simon Moritz. Der Rundgang wird an einigen Stationen in Bad Staffelstein und Ebensfeld mit den thematischen Schwerpunkten innerstädtische Entwicklung, Verkehr, Industrie und Medizin abgehalten.Anmeldungen sind unter tobias.engel@spd-ebensfeld.de möglich. Beginn ist in Bad Staffelstein am Marktplatz um 10 Uhr. Die Veranstaltung dauert voraussichtlich bis 12.30 Uhr. Es gelten die Regeln der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. red