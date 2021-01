So leicht gibt der Eigentümer der Kiesgrube nicht auf. Da der Marktgemeinderat nicht zustimmte, stellte der Eigentümer einen Antrag auf Vorbescheid. Dadurch soll eine rechtsverbindliche Antwort erwirkt werden, gegen die gegebenenfalls auch Rechtsmittel möglich sind.

Bürgermeister Gregor Friedlein Zech (UBMz) betonte, dass hiermit das Verfahren fortgesetzt werden solle. Der Eigentümer gebe sich nicht mit den Aussagen des Gemeinderates zufrieden . "Wir hatten 30 Jahre lang Lärm und Dreck, und die Bürger haben ein Recht darauf, dass jetzt Ruhe einkehrt," bekräftigte das Gemeindeoberhaupt in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der TSV-Turnhalle.

Eine Welle der Erleichterung durch die Zuhörerreihen, als der Gemeinderat der Voranfrage nicht zustimmte. Die Gemeinde werde weiterhin entschieden gegen den Rohstoffabbau von weiteren etwa 170 000 Kubikmetern Kies vorgehen.