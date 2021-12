Rudolf Hanika aus Bad Staffelstein ist seit mehr als vier Jahrzehnten im Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv. Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Vorstandssitzung wurde er für sein Engagement in der Breitenausbildung nun mit dem Ehrenzeichen der BRK-Ausbilder in Silber ausgezeichnet. Hanika trat 1974 als ehrenamtlich Aktiver in die BRK-Bereitschaften ein. Seit 1995 engagiert er sich als Ausbilder im BRK-Kreisverband Lichtenfels. Zusätzlich ist er seit 1997 für die Sanitätsdienstausbildung, eine Art Grundausbildung für Einsatzkräfte im BRK, ehrenamtlich aktiv. Darüber hinaus war er rund 20 Jahre lang Instruktor für die Erste-Hilfe-Ausbildung im BRK-Kreisverband Lichtenfels. red