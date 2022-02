Nur kurz unbeaufsichtigt ließ ein 24-Jähriger seinen Rucksack in der Mainau, den er zusammen mit seinem Fahrrad am Samstag gegen 18 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt abstellte. Als er kurze Zeit später wieder zurückkam, war der Rucksack verschwunden. Eine Nachfrage in verschiedenen Geschäften verlief erfolglos. Es handelt sich um einen schwarzen Rucksack im Wert von 50 Euro, in dem sich ein Paar Schuhe und ein Schlüsselbund befanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter Tel. 09571/95200 in Verbindung zu setzen. pol