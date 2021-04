Einer 55-Jährigen kam am Dienstag gegen 8.20 Uhr auf der Kulmbacher Straße in Richtung Gymnasium ein Fahrzeug entgegen, das allem Anschein nach seine Spur nicht einhielt. Die Folge: Beide Außenspiegel klatschten gegeneinander. Der unbekannte Fahrer machte sich aus dem Staub. Die Frau konnte erkennen, dass es sich um einen roten Kleinwagen handelte. Der entstandene Sachschaden am Audi der Frau beträgt rund 300 Euro. Hinweise zu dem Zusammenstoß erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09572/9520-0. pol