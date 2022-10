Durch die Verletzung des Rödentalers Daniel Simon im entscheidenden Herreneinzel fuhr der BC Staffelstein am zweiten Spieltag der Badminton-Bezirksoberliga einen 4:3-Sieg ein. Zuvor mussten sich die Staffelsteiner dem Tabellenführer aus Bamberg mit 1:7 deutlich geschlagen geben.

Bezirksoberliga Oberfranken

BV Bamberg II –

BC Staffelstein 7:1

Durch den Ausfall von Jan Zetzmann und Thomas Nossek wurden die Staffelsteiner Herrendoppel neu aufgestellt. Zetzmann wurde im ersten Doppel durch Viktor Bekker ersetzt, der zusammen mit Enrico Meierhof den Bambergern Markus Renninger/Zhihao Wang mit 14:21 und 12:21 unterlag. Im zweiten Doppel erkämpften sich Clemens Grünbeck und Tom Witting den ersten Satz gegen Derui Wang und Nick Fendrich mit 21:17. Doch im zweiten Satz leiteten die Bamberger die Wende ein. Mit 21:16 und 21:18 sicherten sich die Gastgeber den zweiten beziehungsweise dritten Satz.

Da der BCS auf Hannah Nossek verzichten musste und mit Stefanie Fischer nur eine Staffelsteiner Frau in Bamberg startete, ging das Damendoppel automatisch auf das Konto der Bamberger. Im Dameneinzel hatte Fischer gegen Veronika Biwo in zwei Sätzen das Nachsehen (17:21, 16:21).

Auch in den Herreneinzeln punkteten die Staffelsteiner nicht. Renninger dominierte zweimal mit 21:14 über Meierhof und auch Bekker musste sich dem Bamberger Wang in zwei Sätzen geschlagen geben (16:21, 15:21). Witting, der lange mit Fendrich gleichauf lag, zog im ersten Satz knapp den Kürzeren (16:21). Auch in Satz 2 war für den Staffelsteiner nichts mehr zu holen (11:21). Zum Abschluss holte das Mixed Fischer/Grünbeck dank einer kämpferischen Leistung in drei Sätzen gegen Biwo/Wang den Ehrenpunkt für die Gäste (13:21, 21:12, 21:10).

BC Staffelstein –

SG Rödental 4:3

Während das erste Herrendoppel mit 21:17 und 21:12 gegen Meierhof/Bekker deutlich an Christian Schmitt und Sebastian Hofmann von der SGR ging, glichen Grünbeck/Witting im zweiten Doppel mit 21:18 und 21:17 gegen Daniel Simon und Maximilian Schlossarek aus. Das Damendoppel entfiel, da beide Teams mit nur einer Frau angetreten waren.

In den Herreneinzeln waren die Staffelsteiner erfolgreich. Meierhof gewann gegen Hofmann (21:14, 21:19) und auch Bekker holte gegen Schlossarek in drei Sätzen den dritten Punkt für die Badstädter (21:11, 11:21, 21:17). Das Dameneinzel ging auf das Konto der Rödentaler, wobei sich Fischer mit 14:21 und 17:21 gegen Daniela Steinmetz geschlagen geben musste. Auch im Mixed war für Fischer/Grünbeck nichts zu holen. Mit 17:21 und 13:21 unterlagen sie Steinmetz/Schmitt, die mit dem Sieg den 3:3-Ausgleich für die SG erzielten.

Das letzte Herreneinzel zwischen Witting und Simon entschied über Sieg und Niederlage. Wie bereits gegen die Bamberger hielt Wittig im ersten Satz mit seinem Gegner lange mit, ehe er mit 17:21 knapp den Kürzeren zog. Auch im zweiten Satz ließ Simon nichts anbrennen, ging deutlich in Führung und hatte den entscheidenden vierten Punkt für die Rödentaler so gut wie sicher. Beim Stand von 18:11 für Simon verletzte dieser sich jedoch am Fußgelenk und musste aufgeben, womit der 4:3-Endstand für den BC Staffelstein feststand.

„Auch wenn man natürlich immer gerne gewinnt, den Sieg hätte auf jeden Fall die Rödentaler Mannschaft verdient gehabt“, sagte der Staffelsteiner Mannschaftsführer Thomas Nossek.

Am Sonntag, 20. November, dem letzten Spieltag der Hinrunde, trifft der BCS auf den Aufsteiger BC Wildfeder Stegaurach sowie den aktuellen Tabellendritten SpVgg Jahn Forchheim II. hno