Nicht mehr lange, dann verwandelt sich die Werkstatt von Gerd Gesslein, in der sonst an viel Metall geschraubt wird, wieder in einen Metal-Hotspot. Unter dem Motto „Garagerumble 5.0“ wird am Wochenende des 9. und 10. Juni wieder einiges geboten.

Die größte Neuerung des Festivals gleich vorweg. Am Freitag werden die Jungs von „Privat Kapelle“ die Bühne rocken und mit Rockklassikern und Partyhits begeistern. Der Eintritt am „Privat Kapelle“-Abend (ab 18 Uhr) ist frei. Am Samstag ab 16 Uhr ist man für nur zehn Euro mittendrin. Fünf Bands werden es krachen lassen, darunter als Headliner „Chapter Eleven“. sam