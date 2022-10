Im Rahmen eines Ehrungsabends zeichnete die Schießgruppe der Soldatenkameradschaft Reundorf die Sieger des Jedermannschießens sowie den Ortsmeister und den besten Schützen auf die Glücksscheibe aus. Josef Müller , seit einigen Monaten neuer Vorsitzender, konnte zusammen mit Schießwart Richard Woock viele Reundorfer, darunter die Vertreter fast aller Ortsvereine, in der voll besetzten Maintalhalle zur Siegerehrung des Jedermannschießens begrüßen. Um den Sieg kämpften knapp hundert Schützen in der Einzelwertung und 31 Mannschaften in der Teamwertung.

Breiten Raum nahm die Siegerehrung der erfolgreichen Schützen ein. Beim Schießen auf die Glücksscheibe gelang Oliver Feulner der beste Schuss. Er durfte als Sieger eine mit einem Bild von Kloster Banz verzierte Schützenscheibe aus Holz entgegennehmen. Als Ortsmeister konnte sich Florian Sonntag feiern lassen.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Jedermannschießen: Jugend: 1. Sarah Vogel 97,3 Ringe , 2. Simon Kraus 96,3 Ringe , 3. Alina Hellmuth 95,3 Ringe ; Damen U50: 1. Manuela May 100,1 Ringe , 2. Melanie Franke 96,0 Ringe , 3. Jana Kunzelmann 95,6 Ringe ; Damen Ü50: 1. Anja Pixner 99,1 Ringe , 2. Kristin Hallermeier 97,8 Ringe , 3. Isolde Krapp 96,8 Ringe ; Herren U50: 1. Felix Pixner 100,4 Ringe , 2. Florian Sonntag 97,2 Ringe , 3. Tobias Habermann 96,9 Ringe ; Herren Ü 50: 1. Klaus Pixner 98,0 Ringe , 2. Siegfried Kraus 96,4 Ringe , 3. Wilfried Gehringer 95,9 Ringe .

Mannschaftswertung

Jugend: 1. Feuerwehr (Laura Hellmuth, Alina Hellmuth, Noah Wachter) 262 Ringe , 2. OGBV (Simon Kraus, Magdalena Kraus, Laura Wachter) 260 Ringe ; Mannschaft U50 gemischt: 1. Feuerwehr (Tim Hallermeier, Felix Pixner, Florian Sonntag) 292,4 Ringe , 2. RV Concordia (Manuela May, Annette Richter, Michaela Vogel) 289,8 Ringe , 3. Bayern Fanclub (Martin Hellmuth, Christopher Fischer, Torsten Hellmuth) 287,2 Ringe ; Mannschaft Ü50 gemischt: 1. Pergola-Team (Kristin Hallermeier, Siegfried Kraus, Wilfried Gehringer) 290,1 Ringe , 2. Maapiraten (Sabine Möller, Siegfried Kerner, Christine Dinkel) 281,0 Ringe , 3. Bayern Fanclub (Robert Hellmuth, Günther Hellmuth, Hans-Josef Dinkel) 280,9 Ringe ; Glücksscheibe: 1. Oliver Feulner 54,6 Teiler, 2. Felix Pixner 64,0 Teiler, 3. Hedi Eßel 125,7 Teiler. Ortsmeister: 1. Florian Sonntag 65,0 Teiler, 2. Eva Franke 108,6 Teiler, 3. Christian Rettmann 127,1 Teiler. thi