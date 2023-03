Nach den Vorstandswahlen im Februar formieren sich die Arbeitskreise Kunst und Literatur neu.

Der Arbeitskreis „Kunst“ der Kultur-Initiative (KiS) Bad Staffelstein lädt zu einer Informationsveranstaltung in die Alte Darre ein. Anlass ist die geplante Reorganisation und Reformierung des Arbeitskreises „Kunst“. In dieser Veranstaltung werden die Absichten und Ziele nochmals vorgestellt und formuliert und neue Wege und Richtungen diskutiert. Im Anschluss erfolgt eine kurze Führung durch die aktuelle Ausstellung mit dem Titel: „Aufbruch“. Zu dieser Veranstaltung, die am Donnerstag, 30. März, 19.30 Uhr in der Alten Darre/Stadtturm stattfindet, sind alle Kunstinteressierten und kreativ tätigen Künstler eingeladen.

Am Mittwoch, 5. April startet auch der Arbeitskreis „ Literatur “ nach einer erfolgten Neubesetzung. Daher lädt die KiS alle Mitglieder und Interessierte zur Einführungsveranstaltung am Mittwoch, 5. April, um 19.30 ein. Veranstaltungsort ist ebenfalls die Alte Darre in Bad Staffelstein .

Dabei wird der neue Leiter des Arbeitskreises Literatur , Werner Diefenthal, einen Überblick über das Konzept und mögliche Ideen geben. Gleichzeitig kann jeder, der sich dafür interessiert, dem Arbeitskreis beitreten. Bei dem Arbeitskreis geht es weniger um „Arbeit“, sondern mehr um Gemeinsamkeiten, die es zu finden gilt und um das Einbringen von eigenen Ideen. Ein Einblick in die in Vorbereitung befindlichen Veranstaltungen rundet den Abend ab. red