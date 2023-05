Über 25 Jahre nach der umjubelten Uraufführung im Kreiskulturraum Kronach kehrt das Musical „Reise ins Grünbergland“des Burgkunstadter Komponisten und Filmemachers Udo Langer auf ganz besondere Weise zurück. In der Rennsteighalle in Steinbach am Wald gehen die Zuhörer und Zuschauer mit „Klangfeder“ auf eine abenteuerliche Reise.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Mai, statt und beginnt um 19.30 Uhr. In einer neuartigen Mischung aus spannendem Live-Hörspiel, Konzert und multimedialen Projektionen erweckt „Klangfeder“ die „Reise ins Grünbergland“ live zum Leben. Die mehrfachen Gewinner des Deutschen Rock-Pop-Preises haben eine Show entwickelt, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat.

Alle Lieder des erfolgreichen Musicals werden unplugged aufgeführt. Darüber hinaus sorgen visuelle Filmprojekte mit einer Art 3D-Effekt für spannende und berührende visuelle Eindrücke.

Karten für das multimediale Abenteuer gibt es beim Kreiskulturreferat im Kreiskulturraum (Siechenangerstr. 13, Kronach , Tel. 09261/678-300), im Rathaus Steinbach am Wald (Ludwigsstädter Str. 2, Tel. 09263/97510) und bei Raumdesign Trinkwalter GmbH (Rennsteigstr. 52, Steinbach a. Wald, Tel. 09263/7973). Karten kosten 20 Euro, Kinder bis 12 Jahre 12 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr. red