Seit nun mehr zwölf Jahren spielt das „Project Unplugged in ausgewählten Spielstätten und erfreuen sich einer wachsenden Fangemeinde. In diesem Jahr zeigen sie am Samstag, 13. August, auf ihrer „Alles ist jetzt“-Tour auf der Seebühne in Bad Staffelsteiner Kurpark laut Pressemitteilung ein Programm voller schöner musikalischer Glücksmomente.

Als Zusammenschluss verschiedenster Thüringer Bands und Klassik-Ensembles präsentiert Project Unplugged zeitlose Songs der Musikgeschichte, darunter Titel der Beatles , von Queen, Billy Joel , Elton John , Bob Dylan , Karat und vielen anderen. Die Lieder bekommen durch klassische Elemente und stimmgewaltigen Satzgesang eine ganz eigene Note

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Musikprogramm über viele Jahrzehnte Musikgeschichte, welches für die ganze Familie geeignet ist, von jung bis alt, getreu ihrem Motto „Weil Musik verbindet“.

Karten im Vorverkauf

Tickets gibt es ab 27 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei freier Platzwahl und Catering vor Ort. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos auf project-unplugged.de red