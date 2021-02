Ein 20-jähriger Lichtenfelser war am Samstag gegen 21 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2204 unterwegs. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, konnte der junge Mann einen Zusammenstoß nicht vermeiden. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von 150 Euro, das Reh verendete am Unfallort . pol