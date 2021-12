„Im Endeffekt gibt es nur Gewinner bei sportlichen Betätigungen. Bewegung tut allen gut und alle sind grundsätzlich auch immer wieder gerne dabei, wenn es um das Ablegen der jährlichen Sportabzeichen geht“, weiß die Sportkoordinatorin bei Regens Wagner in Burgkunstadt , Ruth Krank. Der Sportwart der Reha- und Versehrtensportgruppe (VSG) Heinz Hofmann begleitet nun schon 15 Jahre die Abnahme des Sportabzeichens in der Regens-Wagner-Einrichtung. Jetzt heißt die Gruppe Vitalsportgruppe Burgkunstadt .

Wie positiv sich der Sport auf das körperliche Wohlbefinden positiv auswirkt, kann Heinz Hofmann mit beeindruckenden Zahlen belegen. In den vergangenen 17 Jahren konnte bei Regens-Wagner bislang 230 Mal das Sportabzeichen erlangt werden. Zehn Teilnehmer waren in diesem Jahr dabei.

In den vier Grunddisziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination wurden wieder gute Leistungen erzielt.

Das Sportabzeichen für Regens-Wagner abgelegt haben: Daniel Pfohl Silber (5. Mal), in Gold Wolfgang Reuther (6. Mal), in Bronze Sebastian Schaller (6. Mal), Alexander Elm in Bronze (9. Mal), Ursula Killian in Silber (14. Mal), Silvia Schmitt in Gold (14. Mal), Monika Schorni in Silber mit Anstecknadel (15. Mal), Alexander Binder in Silber (16. Mal), Verena Tempel in Silber (17. Mal) – sie ist seit 2005 ununterbrochen dabei.

Für den VSG legten das Sportabzeichen unter Behinderten-Bedingungen ab: zum 24. Mal Heinz Hofmann in Gold, zum 10. Mal Dieter Friebe in Silber , zum 10. Mal Nikolaus Faber in Silber .

Das Deutsche Sportabzeichen in Silber erhielt Reha- Übungsleiterin Karin Müller, die zum 5. Mal dabei war. rodi