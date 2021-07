Licht zieht Menschen an. Und wenn das Licht dabei noch bunt leuchtet und die Dunkelheit durchbricht, lässt die Freude darüber nicht lange auf sich warten. So zog es am Freitag zahlreiche Besucher in die Untere Flur, um sich von den vielen Lichtern bei der sechsten Aktion „ Redwitz leuchtet“ inspirieren und erfreuen zu lassen.

Liebevoll waren von den Anwohnern Lichtarrangements wie auch Motive im Garten und rund um das Haus zusammengestellt und „ins Licht“ gesetzt worden. Bei einem gemütlichen Abendspaziergang nahmen die Besucher den Ideenreichtum, mit dem Gärten, Höfe, Einfahrten, Fenster und Gebäude erstrahlten, auf und bewunderten das Lichterspiel, das sich aus verschiedenen Lichteffekten, Kerzen, Lichterketten und Strahlern und vielem mehr zusammensetzte. Gern gaben die Gastgeber auch Auskunft und tauschten sich, immer dabei auf die Abstandsregel achtend, untereinander aus. Eingeladen hatten nach der wegen corona-bedingten einjährigen Pause die Bewohner der Zettlitzer Straße, Loshülze, Am Schrötla, Zehntsteig, Am Zehntgraben und der John-Weberpals Straße.