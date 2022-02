Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern im Landkreis Lichtenfels, Wolfgang Jung , hält seinen nächsten Sprechtag am Mittwoch, 16. Februar, von 9 bis 17 Uhr im Schützenhaus in Bad Staffelstein , Pferdsfelder Weg 45, ab. Dabei werden Auskünfte im Rentenrecht erteilt, Anträge über Kontenklärung sowie Rentenanträge aller Art entgegengenommen. Vorhandene Versicherungsunterlagen sind mitzubringen. Die Hygienevorschriften sind einzuhalten. Anmeldungen zum Rentensprechtag werden am Freitag, 11. Februar, von 10 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 09571/73734 angenommen. red