Ein besonderes Ereignis der Rassegeflügelzüchter steht bevor, denn der Geflügelzuchtverein von Weismain hat die ehrenvolle Aufgabe übernommen, am 20./21. die 71. Oberfränkische Rassegeflügelschau, verbunden mit der Kreisschau von Lichtenfels, auszurichten.

Über 1200 Tiere

Als Ausstellungsräume stehen die Püls-Bräu-Hallen (Neudecker Straße) zur Verfügung, die einen übersichtlichen Käfigaufbau ermöglichen. Inzwischen liegt das Meldeergebnis vor und es werden über 1200 Rassetiere, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben von über 150 Ausstellern zu sehen sein. Angeschlossen sind diesem Ereignis noch Sonderschauen von drei Tauben-Rassen, der Texaner, Schautauben und Hessenkröpfer, sowie der Hühner-Rasse der Welsumer.

An den beiden Tagen sind die Bezirks- und Kreisschau am Samstag, 20. November, von 9 bis 17 Uhr (offizielle Ausstellungseröffnung 14 Uhr) und am Sonntag, 21. November, von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet und können dann von jedermann besichtigt werden.

Die Schirmherrschaft dieser Veranstaltung hat Weismains Erster Bürgermeister Michael Zapf (GUB) übernommen. Im Rahmen der Ausstellung werden auch Landesverbands- und Weismain-Bänder, Sach- und Geldpreise vergeben sowie die oberfränkischen Champions ausgezeichnet.

Die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins von Weismain treffen sich bereits am Samstag, 13. November, um 7.30 Uhr in den genannten Räumlichkeiten zum Aufbau der Ausstellungskäfige, während die Einlieferung der Tiere am Donnerstag, 18. November, von 16 Uhr bis 20 Uhr vorgesehen ist.

Als Richttag wurde Freitag, 19. November, festgelegt, wobei 17 Preisrichtern aus ganz Bayern diese Aufgabe übernehmen.

2G- und 3G-Regeln

Zur Information aller Besucher und Aussteller weist der Geflügelzuchtverein von Weismain darauf hin, dass natürlich auch die Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen am Samstag (2G) und Sonntag (3G) einzuhalten sind.

Dieter Radziej