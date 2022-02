Im Jahr 2021 ehrte die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG zwei verdiente Mitarbeitende, die auf eine insgesamt 65-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken können. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Ehrung nicht wie üblich am Jahresende ihm Rahmen einer Feier stattfinden.

Jürgen Utz feierte sein 40-jähriges und Susanne Weis ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Der Vorstand dankte den Jubilaren für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren langjährigen Einsatz für die Genossenschaftsbank. Am 1. September 1981 begann Utz bei der damaligen Raiffeisenbank Altenbanz-Draisdorf eG seine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er Anfang 1984 erfolgreich abschloss. Nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Staffelstein eG leitete er die Filialen Altenbanz und Draisdorf und wechselte vor einigen Jahren als Spezialist für das Agrar- und Wertpapiergeschäft in die Hauptstelle nach Bad Staffelstein . 15 Jahre später trat am 1. Oktober 1996 Susanne Weis ihre Stelle als Servicemitarbeiterin in den Filialen End und Uetzing an. Seit Oktober 2021 steht sie im KundenServiceCenter unseren Kunden bei telefonischen und elektronischen Anfragen mit Rat und Tat zur Seite. red