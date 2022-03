Von Montag, 21. März, bis Freitag, 1. April, erfolgt aufgrund von Bauarbeiten im Auftrag der Fernwasserversorgung Oberfranken eine Vollsperrung des Geh- und Radweges entlang des Mains zwischen der Alten Reichsstraße in Lichtenfels-Oberwallenstadt und dem Mainuferweg in Michelau. Der Geh- und Radweg ist in dieser Zeit sowohl für Fußgänger als auch den Radfaher komplett gesperrt. red