Die Obermain Therme in Bad Staffelstein hat erneut das Gütesiegel „Vorbildliche Gesundheitsförderung im Kurort“ des Bayerischen Heilbäder-Verbandes erhalten. Als anerkanntes Garantiezeichen für höchste Qualität im ambulanten Kurwesen in Bayern steht das Siegel für erprobte und erfolgreiche Konzepte zur Gesundheitsförderung und Prävention in den bayerischen Heilbädern und Kurorten. Es ist Voraussetzung für die vollständige Abrechnung von gesundheitsfördernden Seminaren im Rahmen der ambulanten Kur mit den gesetzlichen Krankenkassen.

Um es zu erhalten, müssen die Anbieter regelmäßig umfangreiche Fortbildungsprogramme absolvieren. Ziel ist es, attraktive Gesundheitsprogramme und ganzheitliche Therapiepakete zu entwickeln und den Gästen anzubieten. Die Obermain Therme hat sich von Beginn an – zuletzt 2019 – um die Zertifizierung beworben, an den jährlichen Fortbildungsprogrammen teilgenommen und darf nun für weitere drei Jahre das begehrte Qualitätssiegel tragen.

Wie der Geschäftsführer des Bayerischen Heilbäder-Verbandes, Thomas Jahn, bei der Siegelverleihung in Bad Füssing betonte, setzen die bayerischen Heilbäder und Kurorte mit modernsten Kompetenzzentren für Kur, Rehabilitation und Medical Wellness Maßstäbe in der deutschen Gesundheitslandschaft. Gesundheitsförderung und Prävention seien dabei wichtige und tragende Säulen.

Wärmste Thermalsole Bayerns

Als Gesundheitspartner für aktive und gesundheitsbewusste Menschen bilden Bad Staffelstein und die Obermain Therme somit auch die Basis für ein gesundes Leben. Um die Gesundheit von Körper, Geist und Seele ganzheitlich zu fördern, wird die ambulante Kur durch verhaltenspräventive Maßnahmen der Gesundheitsförderung unterstützt.

Mit der wärmsten und stärksten Thermalsole Bayerns bietet die Obermain Therme Bad Staffelstein ein kraftvolles Heilmittel aus der Natur: Mit einem Solegehalt von 12 Prozent, einer Temperatur von 52 Grad und der Energie von Jahrmillionen kommt die Bad Staffelsteiner Sole aus den Tiefen der Erde. Die im Wasser enthaltenen Mineralstoffe übertreffen die Mindestwerte für die Anerkennung als Heilwasser um fast das Hundertfache.

Nicht zu unterschätzen ist auch, dass die Annehmlichkeiten der Therme, die immer wieder Auszeichnungen und Preise erhält, auch der Seele sehr gut tun. Informationen zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen in der Obermain Therme gibt es vor Ort oder telefonisch unter 09573/9619-0 sowie per E-Mail an service@obermaintherme.de oder unter obermaintherme.de. red