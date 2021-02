Das Jahr 2019 war für Fans des AC Lichtenfels kein einfaches Jahr in der Ringer-Bundesliga. Trotz einiger Duelle auf Augenhöhe kamen positive Momente in der letzten Saison, an der der AC an den Start ging, etwas kurz.

Im Jubiläumsjahr 2021 soll sich das ändern. Neben verschiedenen anderen Initiativen, durch die sich der Verein professioneller aufstellt, hat sich auch auf dem Transfermarkt einiges getan. In der Klasse bis 57 Kilogramm konnte man den Wettbewerb mit anderen, namhaften Vereinen für sich entscheiden und Ahmet Peker an den Obermain holen.

Überragende Kampfbilanz

Peker, der vergangenes Jahr bei Heilbronn unter Vertrag stand, war 2018 absoluter Top-Scorer seines damaligen Vereins ASV Mainz 88, ehe er 2019 zum SV Wacker Burghausen wechselte und in deren Trikot deutscher Mannschaftsmeister wurde. Nicht erst seitdem gilt der Türke als absoluter Spitzenringer. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 21:3 Erfolgen in den letzten zwei aktiven Jahren kommt Peker als Siegringer in die Korbstadt, der in den unteren Gewichtsklassen nicht nur flexibel einsetzbar ist, sondern stets um die maximale Punkteausbeute für die Mannschaft bemüht ist.

"Für die türkische Nationalmannschaft ist Peker nicht mehr so aktiv, doch sehe ich wenige Landsmänner auf höherem Niveau", sagt Heiko Scherer, mitverantwortlich für die Kaderplanung und die Aufstellung der Eagles, über seinen 31-jährigen, 1,60 Meter großen Neuzugang .

Den Eagles spielt das in die Karten, da der frühere, mehrfache Juniorenwelt- und Europameister trotz seiner Qualität mit lediglich fünf Punkten in die Mannschaftswertung zählt.

Weitere Säule neben Hannes Wagner

Zudem müssen die Eagles nicht damit planen, dass Einsätze des Neuzugangs durch internationale Auftritte limitiert sind.

Insgesamt darf ein Team mit zehn Ringern maximal 28 Punkte pro Kampftag auf die Matte schicken. "Der AC Lichtenfels freut sich, den Freistilspezialisten in den Reihen der Eagles begrüßen zu dürfen und damit nach Hannes Wagner eine weitere Säule der Mannschaft 2021 bekannt zu geben", sagt Mannschaftsführer Scherer, der in den kommenden Wochen weitere Neuzugänge für die neue Saison vorstellen wird. dma