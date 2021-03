Am Mittwoch, 31. März, findet von 15 bis 17 Uhr am Parkplatz der Pater-Lunkenbein-Schule in Eben­sfeld eine Problemmüllsammlung statt. Bei den Sammelaktionen sollten Chemikalienreste, flüssige Farb- und Lackreste, lösemittelhaltige Abfälle, Lacke , Säuren, Salze , Gifte, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Quecksilber, Batterien, Akkus etc. abgegeben werden. Eingetrocknete Farbreste und Medikamente in Kleinmengen können über die Hausmülltonne entsorgt werden.

Nicht angenommen werden: Altreifen , Altöl, Autobatterien, Sprengkörper, pyrotechnische Artikel (Feuerwerkskörper), Druckgasflaschen, Tierkadaver, Abfälle aus Gewerbe und Industrie. Für Altöl und Autobatterien besteht durch Verordnungen eine Rücknahmepflicht der Händler im Umfang der gekauften Menge.

Die Problemabfälle können nur zu den vorgegebenen Zeiten abgegeben werden und dürfen keinesfalls vorher abgestellt werden. Die Gefahr, dass spielende Kinder mit gefährlichen Stoffen in Berührung kommen, ist zu groß. Bitte die Stoffe, wenn möglich, in den ursprünglichen Behältern abgeben oder diese kennzeichnen. Es erleichtert die Zuordnung und fachgerechte Entsorgung . Undichte Gefäße sollten schon vor der Abgabe in Übergefäße gepackt werden. Sonderabfälle dürfen nicht zusammengeschüttet oder vermischt werden.

Wegen der coronabedingten Schutzmaßnahmen darf nur jeweils ein Fahrzeug an die Sammelstelle fahren und den Müll übergeben.

Eine Hilfe bei der Entladung durch das Annahmepersonal ist - auch bei schwereren Gebinden - nicht möglich, weshalb die einzelnen Gebinde handhabbar sein müssen (Einzelgewicht maximal 25 Kilogramm). Nur bei Einhaltung dieser Vorgaben ist eine Weiterführung der mobilen Problemmüllsammlungen unter den derzeitigen Umständen möglich. red