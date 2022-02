Am Mittwochnachmittag hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels im Rahmen einer Streifenfahrt einen jungen Mann an, der im Gegenverkehr mit seinem Toyota Prius unterwegs war. Bei der Kontrolle wurden bei dem 18-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die ein Drogenschnelltest bestätigte. Nach einer Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Hinweisschild

wird umgefahren

Am Dienstagfrüh ging die Mitteilung über ein umgefahrenes Hinweisschild am äußeren Frankenring in Bad Staffelstein ein. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Lediglich einige Fahrzeugteile sowie Reifenspuren im Grünstreifen konnten festgestellt werden. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte kurze Zeit später ein 27-Jähriger in einem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert von 3,48 Promille. Eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels waren die Folge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. red